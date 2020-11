One Night in Miami: diffuso il trailer del film di Regina King (Di venerdì 20 novembre 2020) Il trailer del film drammatico di prossima uscita intitolato One Night in Miami porta sullo schermo quattro icone nere: Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke È stato diffuso il trailer di One Night in Miami, in cui vedremo insieme quattro leggende nere: Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke. Il film, basato sull’omonima rappresentazione teatrale di Kemp Powers, segna il debutto di Regina King come regista di lungometraggi. L’attrice, vincitrice di un premio Emmy nota per il suo ruolo da protagonista in Watchmen, della HBO, non è, però, del tutto nuova alla regia: ha già diretto diversi episodi di serie televisive come Scandal, This Is Us e Insecure. One Night in ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildeldrammatico di prossima uscita intitolato Oneinporta sullo schermo quattro icone nere: Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke È statoildi Onein, in cui vedremo insieme quattro leggende nere: Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke. Il, basato sull’omonima rappresentazione teatrale di Kemp Powers, segna il debutto dicome regista di lungometraggi. L’attrice, vincitrice di un premio Emmy nota per il suo ruolo da protagonista in Watchmen, della HBO, non è, però, del tutto nuova alla regia: ha già diretto diversi episodi di serie televisive come Scandal, This Is Us e Insecure. Onein ...

tuttoteKit : One Night in Miami: diffuso il trailer del film di Regina King #OneNightInMiami #tuttotek - cinefilosit : #OneNightinMiami: trailer e poster del film di #ReginaKing #ILoveCinefilos - Miss_FrancyM : @taniacips One night stand , storia di una notte...dai zia nn sai come si dice tra noi giovani ?!? ?? - Kaname86 : RT @pentagonitaly: ?? SCHEDULE DEL GIORNO - 201120 ??One Night of TV Entertainment ?? Ktown4u Video Call Event Tutti gli orari sono indicati… - pentagonitaly : ?? SCHEDULE DEL GIORNO - 201120 ??One Night of TV Entertainment ?? Ktown4u Video Call Event Tutti gli orari sono ind… -