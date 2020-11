Oltre 37mila nuovi casi di contagio e 699 morti nelle ultime 24 ore L’Iss | “Livelli ancora critici Rt è sopra 1 ma rallenta la crescita”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 37.242 (ieri erano stati 36.176) idi contagi registrati in Italia24 ore a fronte di 238.077 tamponi. Le vittime sono 699 con le 653 di ieri. “L’Epidemia si mantiene a livelli, si riduce Rt rispetto a settimana precedente. Però non dobbiamo cantar vittoria perché Rt è1 e questo significa che icontinuano a crescere anche se più lentamente. Inl’incidenza mette in crisi l’assistenza. Negli ultimi giorni il numero dicomincia ad appiattirsi, e questo indica unmento della crescita dell’incidenza. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della consueta conferenza stampa dedicata all’andamento ...