Obama ne ha per tutti: Sarkozy è un "gallo", Putin un "boss" (Di venerdì 20 novembre 2020) Ne ha per tutti Barack Obama. L'occasione è l'uscita in tutto il mondo del suo libro "Una terra promessa". Una delle sue vittime preferite è l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. "Con i suoi tratti scuri, vagamente mediterranei (era mezzo ungherese e per un quarto ebreo greco) e la sua bassa statura (un metro e 66 ma portava rialzi nascosti nelle scarpe per sembrare più alto), sembrava uscito da un quadro di Toulouse-Lautrec". E ancora: "Le mani in perenne movimento, il petto gonfio come un gallo nano". Giudizi pesanti, che da Obama non ti aspetteresti, e quasi al limite del body-shaming. Non che a livello intellettuale e di scaltrezza politica Sarkozy ne esca meglio: "Teneva l'interprete personale sempre accanto (a differenza di Merkel, parlava un inglese limitato)". "Era tutto scatti emotivi e ...

