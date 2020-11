Nuovo Dpcm: negozi, ristoranti, spostamenti e coprifuoco. Dal 4 dicembre cambia molto. Ma restano parecchi divieti (Di venerdì 20 novembre 2020) Zona rossa e arancione, c’è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. L’ordinanza entra in vigore oggi e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta. La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”. La Puglia e la Sicilia rimangono in zona di rischio ‘arancione’. Nessun passaggio a livello di rischio più alto, ‘rosso’, come si ipotizzava. L’attenzione di tutti è spostata al 3 dicembre, al prossimo Dpcm al quale il governo sta lavorando per cercare di tutelare i consumi. Data in cui altre Regioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Zona rossa e arancione, c’è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. L’ordinanza entra in vigore oggi e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta. La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”. La Puglia e la Sicilia rimangono in zona di rischio ‘arancione’. Nessun passaggio a livello di rischio più alto, ‘rosso’, come si ipotizzava. L’attenzione di tutti è spostata al 3, al prossimoal quale il governo sta lavorando per cercare di tutelare i consumi. Data in cui altre Regioni ...

