Nuovo Dpcm: Negozi, bar, ristoranti, feste private: cosa potrebbe cambiare a dicembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il governo sta valutando l’ipotesi di prevedere l’apertura dei Negozi dalle 9 alle 22, dei centri commerciali durante il weekend, dei ristoranti la sera, ma soltanto per le regioni in zona arancione e gialla; quelle in zona rossa probabilmente dovranno continuare a osservare misure più rigide. In molte Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 20 novembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il governo sta valutando l’ipotesi di prevedere l’apertura deidalle 9 alle 22, dei centri commerciali durante il weekend, deila sera, ma soltanto per le regioni in zona arancione e gialla; quelle in zona rossa probabilmente dovranno continuare a osservare misure più rigide. In molte Impronta Unika.

Marco_Zum : Un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e le regole per lo shopping: come sarà il Natale 2020 - Marco_Zum : Un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e le regole per lo shopping: come sarà il Natale 2020… - TecnicaScuola : Covid: si lavora al nuovo Dpcm. Regioni pronte a cambiare colore - - infoitinterno : Coronavirus: un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e regole per lo shopping. Come sarà il Natale 2020 - infoitinterno : Nuovo Dpcm Natale: tutte le misure sul tavolo del Governo -