Nuovo Dpcm Natale, cosa sta programmando il governo: dalla riapertura dei ristoranti all’orario lungo dei negozi (Di venerdì 20 novembre 2020) Da qualche giorno il governo sta preparando il Nuovo Dpcm, un documento che ci permetterà di capire cosa ci sarà permesso fare per le feste di Natale. E’ chiaro ormai da settimane che, quest’anno, saranno delle festività diverse: niente cenoni con amici e parenti, niente feste, ma nemmeno un lockdown serrato. Qualcosa, infatti, pare che il Comitato tecnico scientifico e l’esecutivo permetteranno di riaprirlo. Dai negozi ai ristoranti per la cena, vediamo cosa c’è in programma nel Nuovo Dpcm di Natale. >> Leggi anche: Covid regioni, oggi Speranza potrebbe dichiarare delle nuove zone rosse o arancioni Nuovo Dpcm Natale, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Da qualche giorno ilsta preparando il, un documento che ci permetterà di capireci sarà permesso fare per le feste di. E’ chiaro ormai da settimane che, quest’anno, saranno delle festività diverse: niente cenoni con amici e parenti, niente feste, ma nemmeno un lockdown serrato. Qual, infatti, pare che il Comitato tecnico scientifico e l’esecutivo permetteranno di riaprirlo. Daiaiper la cena, vediamoc’è in programma neldi. >> Leggi anche: Covid regioni, oggi Speranza potrebbe dichiarare delle nuove zone rosse o arancioni, ...

Marco_Zum : Un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e le regole per lo shopping: come sarà il Natale 2020 - Marco_Zum : Un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e le regole per lo shopping: come sarà il Natale 2020… - TecnicaScuola : Covid: si lavora al nuovo Dpcm. Regioni pronte a cambiare colore - - infoitinterno : Coronavirus: un nuovo Dpcm, dieci giorni per i regali e regole per lo shopping. Come sarà il Natale 2020 - infoitinterno : Nuovo Dpcm Natale: tutte le misure sul tavolo del Governo -