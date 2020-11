Nuovo Dpcm in arrivo: divieti, chiusure, negozi, sport, tutte le novità (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando al testo del Dpcm di dicembre, ecco tutte le novità: divieti, chiusure, negozi e sport. Ci troviamo ad una settimana di distanza da una data molto importante, quella del 27 novembre. Sarà proprio dal monitoraggio dei dati della prossima settimana infatti che si potrà capire se ci sarà spazio per l’allentamento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando al testo deldi dicembre, eccole. Ci troviamo ad una settimana di distanza da una data molto importante, quella del 27 novembre. Sarà proprio dal monitoraggio dei dati della prossima settimana infatti che si potrà capire se ci sarà spazio per l’allentamento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Nuovo Dpcm di dicembre, le misure allo studio del governo per il Natale - fattoquotidiano : Nuovo Dpcm, cosa cambia dal 3 dicembre: ipotesi apertura dei negozi fino alle 22 e sì alle cene in ristorante (ma n… - Diritto24 : I ristori alla luce del nuovo Dpcm - VTrend_it : Il nuovo decreto è atteso per il 3 dicembre. Tante le ipotesi al vaglio - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Fra ritardi organizzativi, dai banchi agli interventi edilizi, l’istruzione è stata di nuovo sacrificata per contrastare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm Natale: zone rosse, negozi, sport, Regioni Corriere della Sera LIVE COVID-19 - Il Governo lavora al nuovo DPCM: sarà un Natale sobrio. USA, Biden: "Chiuderò il virus, non l'economia". VIDEO!

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Per quanto riguarda il nostro paese, nelle ultime 24 ore i nuovi ...

Negozi aperti fino a tardi, coprifuoco soft, tornano bar e ristoranti: col nuovo Dpcm il Governo prova a salvare il Natale

Le date da cerchiare in rosso sono due: il 27 novembre, quando si avrà una revisione della mappa del rischio con l’allentamento delle misure in Lombardia e Piemonte che sono in zona rossa dal 4 novemb ...

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Per quanto riguarda il nostro paese, nelle ultime 24 ore i nuovi ...Le date da cerchiare in rosso sono due: il 27 novembre, quando si avrà una revisione della mappa del rischio con l’allentamento delle misure in Lombardia e Piemonte che sono in zona rossa dal 4 novemb ...