Nuovo Dpcm | cosa cambia dal 3 dicembre | ipotesi apertura dei negozi fino alle 22 e sì alle cene in ristorante ma non nelle zone rosse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Non solo la ridiscussione dei 21 parametri in base ai quali le Regioni sono classificate in zona gialla, arancione o rossa. In vista del 3, quando scade ilfirmato da Giuseppe Conte all’inizio di novembre, il governo sta decidendo di quantontare le attuali restrizioni anti contagio. Tenendo conto anche delle richieste che arrivano dai settori della ristorazione e del commercio, danneggiati dnuove chiusure. E del fatto che dall’1parte il “cashback” sugli acquisti con carte e bancomat, ma solo su quelli fatti in presenza: lo shopping online è escluso. Tutto, comunque, dipende dall’evoluzione della curva e dall’andamento dell’indice Rt. Per non parlare del fatto che le terapie intensive sono sempre in grave difficoltà. E c’è il timore che ...