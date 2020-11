Nuovo DPCM 3 dicembre, tutte le regole del Natale: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è grande attesa per il Nuovo DPCM che entrerà in vigore e che quindi ci permetterà di capire quelle che saranno le regole che dureranno durante il periodo natalizio, tra restrizioni e cambiamenti che invece dovrebbero in qualche modo, permettere di fare di più rispetto a queste settimane. Il Nuovo DPCM entrerà in vigore il 3 dicembre e durerà almeno per un mese, per tutto il periodo delle feste e quindi ci farà capire cosa sarà permesso fare a Natale e Capodanno e cosa no. In un momento in cui il nostro paese è comunque in difficoltà, anche se si continua a minimizzare quello che accade negli ospedali, ma muoiono dalle 500 alle 600 persone ogni giorni, non dovrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è grande attesa per ilche entrerà in vigore e che quindi ci permetterà di capire quelle che saranno leche dureranno durante il periodo natalizio, tra restrizioni e cambiamenti che invece dovrebbero in qualche modo, permettere didi più rispetto a queste settimane. Ilentrerà in vigore il 3e durerà almeno per un mese, per tutto il periodo delle feste e quindi ci farà capiresarà permessoe Capodanno eno. In un momento in cui il nostro paese è comunque in difficoltà, anche se si continua a minimizzare quello che accade negli ospedali, ma muoiono dalle 500 alle 600 persone ogni giorni, non dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo Dpcm Natale: zone rosse, negozi, sport, Regioni Corriere della Sera Le biblioteche sono chiuse? I libri vengono a casa tua

Da domani il nuovo servizio della Joppi per i residenti ... i cittadini sull’importanza di seguire le norme introdotte dal Dpcm dello scorso 3 novembre e allo stesso tempo continuare a garantire ...

Riaperture verso Natale? Ecco le ipotesi nel nuovo Dpcm di dicembre

Se la curva epidemiologica si confermerà in discesa, potrebbe esserci un allentamento per le attività commerciali in vista del Natale. I ristoranti potrebbero tornare a una semi-normalità e i negozi p ...

