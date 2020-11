Nuove zone rosse, le regioni a rischio: cosa succede oggi (Di venerdì 20 novembre 2020) Sarà una giornata campale per alcune regioni – su tutte Puglia, Basilicata e Sicilia – che rischiano di diventare zona rossa in seguito all’aggiornamento dei dati sul monitoraggio. Mentre l’Abruzzo ha sostanzialmente anticipato le misure governative disponendo il massimo delle chiusure, l’elenco delle zone rosse si dovrebbe allungare per decisione del Ministero della Salute, sentito il Comitato Tecnico Scientifico sulla base dei numeri forniti dalle stesse regioni e dagli altri parametri previsti (21 in tutto). Il premier Giuseppe Conte, ha tenuto a sottolineare ieri che anche le Nuove regioni, così come quelle già in zona rossa, arancione o gialla, possono disporre all’interno del loro territorio ulteriori differenziazioni a livello locale. Province più in emergenza possono subire ... Leggi su blogo (Di venerdì 20 novembre 2020) Sarà una giornata campale per alcune– su tutte Puglia, Basilicata e Sicilia – che rischiano di diventare zona rossa in seguito all’aggiornamento dei dati sul monitoraggio. Mentre l’Abruzzo ha sostanzialmente anticipato le misure governative disponendo il massimo delle chiusure, l’elenco dellesi dovrebbe allungare per decisione del Ministero della Salute, sentito il Comitato Tecnico Scientifico sulla base dei numeri forniti dalle stessee dagli altri parametri previsti (21 in tutto). Il premier Giuseppe Conte, ha tenuto a sottolineare ieri che anche le, così come quelle già in zona rossa, arancione o gialla, possono disporre all’interno del loro territorio ulteriori differenziazioni a livello locale. Province più in emergenza possono subire ...

