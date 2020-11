Nuova ordinanza del ministro Speranza: confermate 4 zone rosse, Puglia e Sicilia restano arancioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Non si cambia rispetto a 15 giorni fa. Lo ha deciso il ministro Speranza che oggi, allo scadere del primo periodo di osservazione, ha deciso che cosa fare delle regioni che per prime erano passate in zona rossa e in zona arancione. Arriva quindi la conferma delle zone rosse: restano in area rossa la Calabria, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Le 4 regioni che sin da subito sono state classificate zona rossa, restano tali. Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità che la Lombardia passasse in zona arancione ma già ieri, il governatore Fontana, aveva spiegato che la sua regione sarebbe rimasta in questa area almeno per un’altra settimana. E l’ordinanza firmata oggi da Speranza, lo conferma. Ultime notizie su zone ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) Non si cambia rispetto a 15 giorni fa. Lo ha deciso ilche oggi, allo scadere del primo periodo di osservazione, ha deciso che cosa fare delle regioni che per prime erano passate in zona rossa e in zona arancione. Arriva quindi la conferma dellein area rossa la Calabria, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d’Aosta. Le 4 regioni che sin da subito sono state classificate zona rossa,tali. Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità che la Lombardia passasse in zona arancione ma già ieri, il governatore Fontana, aveva spiegato che la sua regione sarebbe rimasta in questa area almeno per un’altra settimana. E l’firmata oggi da, lo conferma. Ultime notizie su...

