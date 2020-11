Nuova ordinanza anti-covid per 6 regioni. Nessun cambio di colore: Puglia e Sicilia ancora arancioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Entrerà in vigore oggi e rinnova le misure anti-covid adottate per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. Sarà valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di Nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio del 3 novembre”. La Puglia e la Sicilia rimangono in zona di rischio ‘arancione’. Nessun passaggio al rosso, come si ipotizzava. Nuova ordinanza anti-covid da oggi al 3 dicembre Le misure restrittive – spiega il ministro – “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020)firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Entrerà in vigore oggi e rinnova le misureadottate per Calabria, Lombardia, Piemonte,, Valle d’Aosta. Sarà valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità diclassificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio del 3 novembre”. Lae larimangono in zona di rischio ‘arancione’.passaggio al rosso, come si ipotizzava.da oggi al 3 dicembre Le misure restrittive – spiega il ministro – “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. ...

rtl1025 : ?? Il Ministro della Salute, Roberto #Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le… - Corriere : ?? Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza - sbonaccini : #CORONAVIRUS Nuova ordinanza regionale: dal 14 novembre, in Emilia-Romagna ulteriori misure restrittive per evitare… - AnnaNigra : RT @TgrRai: #coronavirus. Invariate le misure anti #COVID__19 relative a @La_Calabria, @RegLombardia , @regionepiemonte , @RegionePuglia, @… - infoitinterno : Lockdown, nuova ordinanza fino al 3 dicembre: Lombardia e Piemonte restano «zone rosse» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ordinanza Lombardia e Piemonte in zona rossa, dal 27 possono passare all’arancione: la nuova ordinanza Corriere della Sera No alla chiusura domenicale, gli artigiani Cna contro l’ordinanza di Musumeci

“Non comprendiamo e manifestiamo netta contrarietà per i criteri utilizzati dalla Regione attraverso cui è stato imposto nell’isola il divieto di vendita dei prodotti alimentari d’asporto nei giorni f ...

Covid, cambiano i colori delle regioni: ecco come e quando

Roberto Speranza, ministro delle Salute, ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da oggi 20 novembre. Si rinnovano le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (zone ...

“Non comprendiamo e manifestiamo netta contrarietà per i criteri utilizzati dalla Regione attraverso cui è stato imposto nell’isola il divieto di vendita dei prodotti alimentari d’asporto nei giorni f ...Roberto Speranza, ministro delle Salute, ha firmato una nuova ordinanza, in vigore da oggi 20 novembre. Si rinnovano le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (zone ...