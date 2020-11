Norme anti Covid: senzatetto multato a Como perché… fuori casa (Di venerdì 20 novembre 2020) Pasquale Giudice, 63enne, da tempo vive per strada. Ora dovrà pagare una multa di 280 euro entro cinque giorni o 400 euro se non lo farà subito Leggi su lastampa (Di venerdì 20 novembre 2020) Pasquale Giudice, 63enne, da tempo vive per strada. Ora dovrà pagare una multa di 280 euro entro cinque giorni o 400 euro se non lo farà subito

Sono state quasi 8mila le persone sottoposte a controlli dalle forze dell'ordine nell'ambito delle misure restrittive imposte per il contenimento del Covid-19.

Sono state quasi 8mila le persone sottoposte a controlli dalle forze dell’ordine nell’ambito delle misure restrittive imposte per il contenimento del Covid-19. Tra le 7.938 persone fermate sono state ...

Messa al santuario per la Virgo Fidelis

Oggi alle 9.30 al santuario del Santissimo Crocifisso di San Luca, in via Fabbri 414, i carabinieri celebrano – nel rispetto delle attuali norme anti covid – la messa per le ricorrenze della Virgo Fid ...

