Non può stare in Europa chi respinge l' uguaglianza di genere

Oggi vorrei partire da un fatto, di quelli che quasi mai conquistano le prime pagine, ma che di questo nostro tempo dice tanto. Ne parla Karima Moual in un articolo prezioso uscito stamane su La Stampa. Nella riunione ultima degli ambasciatori del Consiglio dell'Unione Europea la discussione ha riguardato un piano di lavoro per la cultura 2019-2022 da conseguire anche attraverso una strategia sulla parità di genere. Nella discussione sul documento finale i rappresentanti di Ungheria, Polonia e Bulgaria si sono detti in disaccordo con la formula "uguaglianza di genere". D'altronde alcuni tra loro stanno opponendosi a che i diritti umani concorrano alle regole per accedere alle risorse del Next generation EU. Eppure coi loro governi sono a pieno titolo nell'Europa allargata. Dinanzi a un'espressione che appartiene al ...

