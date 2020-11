“Non ne parla mai, ma a Riccione…”. Belen Rodriguez, spifferata sfacciata del primo ex fidanzato (Di venerdì 20 novembre 2020) Simone Bolognesi è tornato a Uomini e Donne ed è uno dei cavalieri della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il 41enne aveva già partecipato al programma nel 2011 al trono classico come corteggiatore di Giulia Montanarini. In quella edizione, però, la tronista gli aveva preferito Alessio Lo Passo. Bolognesi è un noto albergatore di Riccione e a distanza di dieci anni dalla prima apparizione in tv è ancora in cerca dell’amore e ha deciso di riprovarci. L’uomo è conosciuto per essere stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez. La loro storia è terminata quando la show girl argentina ha incontrato Marco Borriello. Nel corso degli anni, poi, Belen Rodriguez si innamorò di Fabrizio Corona e la loro storia terminò nel 2012. Quindi il matrimonio con Stefano De Martino e la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Simone Bolognesi è tornato a Uomini e Donne ed è uno dei cavalieri della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il 41enne aveva già partecipato al programma nel 2011 al trono classico come corteggiatore di Giulia Montanarini. In quella edizione, però, la tronista gli aveva preferito Alessio Lo Passo. Bolognesi è un noto albergatore di Riccione e a distanza di dieci anni dalla prima apparizione in tv è ancora in cerca dell’amore e ha deciso di riprovarci. L’uomo è conosciuto per essere stato ilitaliano di. La loro storia è terminata quando la show girl argentina ha incontrato Marco Borriello. Nel corso degli anni, poi,si innamorò di Fabrizio Corona e la loro storia terminò nel 2012. Quindi il matrimonio con Stefano De Martino e la ...

