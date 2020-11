“Non devi farlo!”. Furia Lorella Cuccarini, l’insegnante di ‘Amici’ non si contiene e esplode di rabbia (Di venerdì 20 novembre 2020) Sabato scorso è ricominciata l’avventura di ‘Amici’, giunta alla ventesima edizione. Durante il daytime del 20 novembre è accaduto qualcosa di molto forte e che ha visto come protagonista la nuova insegnante di ballo del programma, Lorella Cuccarini. L’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ è esplosa di rabbia per un comportamento assunto da uno dei protagonisti della trasmissione. Il suo volto adirato ha colpito tutti i telespettatori, che non si aspettavano una reazione del genere. Tutta colpa di un ballerino e in particolare di Riccardo Guarnaccia. Durante il confronto tra i due, la presentatrice si è fatta sentire non poco sgridando con forza il giovane. L’atteggiamento dell’allievo non è proprio stato gradito e glielo ha fatto notare non proprio con le buone maniere. Ovviamente si è trattato di un rimprovero a fin ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Sabato scorso è ricominciata l’avventura di, giunta alla ventesima edizione. Durante il daytime del 20 novembre è accaduto qualcosa di molto forte e che ha visto come protagonista la nuova insegnante di ballo del programma,. L’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ è esplosa diper un comportamento assunto da uno dei protagonisti della trasmissione. Il suo volto adirato ha colpito tutti i telespettatori, che non si aspettavano una reazione del genere. Tutta colpa di un ballerino e in particolare di Riccardo Guarnaccia. Durante il confronto tra i due, la presentatrice si è fatta sentire non poco sgridando con forza il giovane. L’atteggiamento dell’allievo non è proprio stato gradito e glielo ha fatto notare non proprio con le buone maniere. Ovviamente si è trattato di un rimprovero a fin ...

slaccialaccia : @porcoklaus Piangere fa bene, stare continuamente male per la tossicità della scuola no. Anche se non possiamo farc… - ChiaraBernaaa : @_damngio_ Dammi la mano Gio. Fin’ora abbiamo interagito pochissimo, ma io voglio aiutarti. Io ti tengo, ti tengo s… - nagia59 : RT @jensacqkles: tommaso ti supplico devi smetterla di essere così bello io non penso di farcela #gfvip - liveasyouwantt : @bohidontknow_ non ti devi scusare se non te la senti :( torna presto mi mancherai ???? - NathanDelMare : @london_mule Se vuoi si. È una lista lunga e noioso. Partiamo subito con dire che devi essere non motivato, DI PIÙ.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non devi Deodato Salafia: Bestseller “Le Tue Prime Cinque Opere D'Arte Contemporanea” Fortune Italia