Nola, l'ospedale Santa Maria della Pietà non sarà Covid center (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – "Finalmente una buona notizia per Nola e per tutta l'area Nolana-vesuviana-stabiese" l'ospedale Santa Maria della Pietà non sarà convertito in Covid center. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino di Nola, Gaetano Minieri. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la città dei Gigli manterrà così il suo presidio sanitario attraverso un "un pronto soccorso no Covid" all'ingresso principale del nosocomio Nolano. "Nessuna conquista – chiarisce Minieri -. Solo il frutto del lavoro di squadra di tutti noi Sindaci che, in rete e senza sosta, abbiamo lavorato per evitare il collasso sanitario del territorio.

