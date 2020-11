No Man’s Land, su Starzplay e Prime Video Channels la prima volta della guerra civile siriana in tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Grazie a No Man’s Land, su Starzplay dal 22 novembre, la guerra civile siriana trova spazio sugli schermi per un racconto in otto episodi. La coproduzione ARTE France–Hulu, distribuita da Fremantle a livello internazionale, osserva il conflitto siriano da una prospettiva alternativa, quella di Antoine, un giovane francese alla ricerca della sorella perduta e probabilmente già morta. Passo dopo passo, questa ricerca lo porta a unirsi a un gruppo di guerriere curde, il peggior incubo dell’ISIS, e a un variegato amalgama di idealisti giunti da vari paesi per aiutarle nella lotta. No Man’s Land di Starzplay osserva dunque avventurieri, anarchici, spie e vittime innocenti per narrare la storia avvincente di uomini e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Grazie a No, sudal 22 novembre, latrova spazio sugli schermi per un racconto in otto episodi. La coproduzione ARTE France–Hulu, distribuita da Fremantle a livello internazionale, osserva il conflitto siriano da una prospettiva alternativa, quella di Antoine, un giovane francese alla ricercasorella perduta e probabilmente già morta. Passo dopo passo, questa ricerca lo porta a unirsi a un gruppo di guerriere curde, il peggior incubo dell’ISIS, e a un variegato amalgama di idealisti giunti da vari paesi per aiutarle nella lotta. Nodiosserva dunque avventurieri, anarchici, spie e vittime innocenti per narrare la storia avvincente di uomini e ...

