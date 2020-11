No al Recovery Fund: Polonia, Ungheria e il ricatto europeo (Di venerdì 20 novembre 2020) Polonia e Ungheria hanno le loro motivazioni per bloccare il Recovery Fund. Meloni e Salvini ancora una volta contro il loro stesso Paese L’Europa di nuovo divisa, ma questa volta la divisione comporta uno stallo di 750 miliardi. Il Recovery Fund che nei Paesi più colpiti dal Coronavirus, Italia in primis, sono urgenti si blocca di nuovo. Ma il veto della Polonia e dell’Ungheria arriva come una doccia fredda e riporta nell’impasse intere nazioni. L’Italia vede sfumare i 20 miliardi promessi dal Recovery Fund. Perché? La motivazione è semplice: la Polonia e l’Ungheria non vogliono nessun meccanismo di condizionalità. Attraverso questo meccanismo la commissione potrà bloccare ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020)hanno le loro motivazioni per bloccare il. Meloni e Salvini ancora una volta contro il loro stesso Paese L’Europa di nuovo divisa, ma questa volta la divisione comporta uno stallo di 750 miliardi. Ilche nei Paesi più colpiti dal Coronavirus, Italia in primis, sono urgenti si blocca di nuovo. Ma il veto dellae dell’arriva come una doccia fredda e riporta nell’impasse intere nazioni. L’Italia vede sfumare i 20 miliardi promessi dal. Perché? La motivazione è semplice: lae l’non vogliono nessun meccanismo di condizionalità. Attraverso questo meccanismo la commissione potrà bloccare ...

