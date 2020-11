No ad esclusive | la replica di Sky | «Divieto ingiustificato e sproporzionato»

Leggi su digital-news

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sky non potrà avere diritti tv in esclusiva di calcio, cinema e serie tv per l’iptv fino al 2022. E’ l’effetto della sentenza del Consiglio di Stato, che in camera di consiglio ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dalla pay tv satellitare nell’ambito delle vicende giudiziarie successive all’acquisizione nel 2018 della piattaforma R2 dell’ex Mediaset Premium. La decisione potrebbe avere effetti anche sulla raccolta della Lega di serie A di calcio, che si appresta a mettere all’asta i diritti televisivi. Sky aveva fatto ricorso dopo che alcuni mesi fa il Consiglio di Stato aveva ribaltato la precedente sentenza del Tar del Lazio,...