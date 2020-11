Niente riviste porno al 41-bis, il caso finisce in Cassazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Garau Il caso di un 'ndraghetista ristretto da 10 anni al 41-bis. Il tribunale di sorveglianza aveva concesso la rivista, purché fossero rimosse le parti scritte che potevano veicolare messaggi, ma l'amministrazione ha fatto ricorso in Cassazione Ricorso in Cassassione per impedire l'ingresso di riviste porno all'interno del penitenziario: il caso, che ha dell'incredibile, si è verificato nel carcere di Rebibbia (Roma), dove un detenuto al 41-bis ha chiesto di poter ricevere un giornale per adulti, innescando una vera e propria querelle giudiziaria che va avanti da ormai più di un anno. A riportare la notizia è "Il Tempo", che racconta come il carcerato, un `ndraghetista condannato all'ergastolo e da 10 anni dietro le sbarre, abbia fatto richiesta di avere una rivista ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Federico Garau Ildi un 'ndraghetista ristretto da 10 anni al 41-bis. Il tribunale di sorveglianza aveva concesso la rivista, purché fossero rimosse le parti scritte che potevano veicolare messaggi, ma l'amministrazione ha fatto ricorso inRicorso in Cassassione per impedire l'ingresso diall'interno del penitenziario: il, che ha dell'incredibile, si è verificato nel carcere di Rebibbia (Roma), dove un detenuto al 41-bis ha chiesto di poter ricevere un giornale per adulti, innescando una vera e propria querelle giudiziaria che va avanti da ormai più di un anno. A riportare la notizia è "Il Tempo", che racconta come il carcerato, un `ndraghetista condannato all'ergastolo e da 10 anni dietro le sbarre, abbia fatto richiesta di avere una rivista ...

