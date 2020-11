Nicola Morra | “Parole su Santelli? Mi scuso | massimo rispetto per chi vive la malattia Ma l’elettorato è pienamente responsabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Da parte mia c’è sempre stato ilper chila condizione della. Io ho semplicemente ricordato comedebba essereresponsabile delle proprie scelte. Perché ciò avvenga è necessaria un’informazione totale”, cosìdopo le parole pronunciate a Radio Capital sulla presidente della Calabria, Jole, morta lo scorso 15 ottobre, mentre commentava l’arresto del presidente del Consiglio regionale calabrese Domenico Tallini. “Chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese o colpite da parole che sono state volutamente prese un po’ di qua un po’ di là e messe insieme per far intendere ciò che il sottoscritto non ha mai pensato – aggiunge – Io mi batto per una sanità ...