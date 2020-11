Nel Modenese rinasce la Collina delle fiabe (Di venerdì 20 novembre 2020) Da Pinocchio a Cappuccetto Rosso: i personaggi tornano sulla Collina delle fiabe, un angolo del parco “Rio Gamberi”, nel Comune di Castelnuovo Rangone C’era una volta, e ci sarà ‘di nuovo’ una Collina dove compaiono i personaggi delle fiabe. Pinocchio, Biancaneve, Cappuccetto Rosso e gli altri personaggi più celebri della letteratura dell’infanzia avranno, infatti, di nuovo,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Da Pinocchio a Cappuccetto Rosso: i personaggi tornano sulla, un angolo del parco “Rio Gamberi”, nel Comune di Castelnuovo Rangone C’era una volta, e ci sarà ‘di nuovo’ unadove compaiono i personaggi. Pinocchio, Biancaneve, Cappuccetto Rosso e gli altri personaggi più celebri della letteratura dell’infanzia avranno, infatti, di nuovo,… L'articolo Corriere Nazionale.

SulPanaro : Finora nel modenese hanno preso il Covid 17.123 persone. Ne sono morte 658 e sono 7.947 i guariti - SulPanaro : Aggiornamento Coronavirus 19/11. Nel modenese 361 nuovi casi. In Emilia 2.160 e 50 morti - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Ha tentato di uccidere la compagna con un colpo di pistola, ma la donna si è salvata. È accaduto questa mattina, nel mod… - Giulio_Nosotti : @BaccalaroSimone Puianello é un paesino qua nel modenese, salita davvero tosta, con la mia corsa adesso devo metter… - Amelia8811 : @Prudenza_Le_Mat @UnTemaAlGiorno L'ha trovata il mio moroso in vacanza in Puglia che vagolava smarrita, nel 2003. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Modenese Covid nel modenese, il virus si diffonde sempre più rapidamente. 8mila in isolamento, 3 mila in più della scorsa settimana La Gazzetta di Modena Ferrara, indagati per ricettazione: foglio di via a due modenesi

FERRARA. Foglio di via obbligatorio per due modenesi che lunedì 16 novembre sono stati fermati e controllati a Ferrara dalla squadra mobile. Gli agenti, dopo aver fermato l’auto per un regolare contro ...

Nel Modenese rinasce la Collina delle fiabe

FERRARA. Foglio di via obbligatorio per due modenesi che lunedì 16 novembre sono stati fermati e controllati a Ferrara dalla squadra mobile. Gli agenti, dopo aver fermato l’auto per un regolare contro ... Da Pinocchio a Cappuccetto Rosso: i personaggi tornano sulla Collina delle fiabe, un angolo del parco “Rio Gamberi”, nel Comune di Castelnuovo Rangone C’era una volta, e ci sarà ‘di nuovo’ una coll ...