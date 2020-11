Negazionisti inseguono un'ambulanza per dimostrare che è vuota e il Covid una montatura (Di venerdì 20 novembre 2020) Idioti, anche peggio: gente che andrebbe curata: due Negazionisti a bordo di un suv hanno inseguito di notte un'ambulanza nel Torinese. "State girando a vuoto. Non c'è nessuno a bordo", si sono messi ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Idioti, anche peggio: gente che andrebbe curata: duea bordo di un suv hanno inseguito di notte un'nel Torinese. "State girando a vuoto. Non c'è nessuno a bordo", si sono messi ...

fattoquotidiano : Negazionisti inseguono un’ambulanza a Torino fino a casa del paziente positivo. Poi insultano gli infermieri: “Gira… - tusciaweb : Negazionisti inseguono un’ambulanza per provare che il Covid non esiste Torino - Una coppia di negazionisti - 12LukyNumber : No ma licenziamo la maestra che si fa una scopata come cristo comanda... Questi lasciamoli impuniti. - Frances47226166 : RT @SatiriCaZz: Negazionisti inseguono ambulanza fino a casa del paziente. Aprono gli sportelli posteriori e vengono sbranati da pitbull di… - CrestaLaila : Negazionisti inseguono un'ambulanza e bloccano i soccorsi: «Girate a vuoto, il Covid non esiste»… -