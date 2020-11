Negazionisti in azione nel Torinese: inseguono un'ambulanza e la filmano per dimostrare che 'gira a vuoto' - Il caso finisce in procura (Di venerdì 20 novembre 2020) Due Negazionisti a bordo di un suv hanno inseguito di notte un'ambulanza nel Torinese. 'State girando a vuoto. Non c'è nessuno a bordo', si sono messi a urlare contro il personale del 118. La coppia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Duea bordo di un suv hanno inseguito di notte un'nel. 'Statendo a. Non c'è nessuno a bordo', si sono messi a urlare contro il personale del 118. La coppia, ...

Due i protagonisti della "bravata", uno dei quali è rimasto a bordo per filmare la scena sotto casa del paziente soccorso. Il conducente dell'auto rischia ...

Due negazionisti a bordo di un suv hanno inseguito di notte un'ambulanza nel Torinese. "State girando a vuoto. Non c'è nessuno a bordo", si sono messi a urlare contro il personale del 118. La coppia, ...

