Negazionisti bloccano ambulanza: “Girate a vuoto, Covid non esiste” (Di venerdì 20 novembre 2020) Un gruppo di Negazionisti ha ostacolato il tragitto di una ambulanza nella provincia di Torino. Proteste nei confronti degli operatori sanitari a bordo che hanno tentato di fare spostare gli uomini. Un gruppo di Negazionisti a fine ottobre ha seguito, in provincia di Torino, una ambulanza in servizio che si stava dirigendo a sirene spiegate L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) Un gruppo diha ostacolato il tragitto di unanella provincia di Torino. Proteste nei confronti degli operatori sanitari a bordo che hanno tentato di fare spostare gli uomini. Un gruppo dia fine ottobre ha seguito, in provincia di Torino, unain servizio che si stava dirigendo a sirene spiegate L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CrestaLaila : Negazionisti inseguono un'ambulanza e bloccano i soccorsi: «Girate a vuoto, il Covid non esiste»… - SaraPisa87 : I #negazionisti non sanno come argomentare e mi bloccano così come negano l’esistenza e la gravità del #Covid19!que… - ROSE64434610 : - TrdDiary : Negazionisti che prima ti insultano e se gli rispondi ti bloccano. ?????? - BrescianiWalter : @LucaBizzarri Ma vedi! I negazionisti complottari & co. Non vanno strapazzati, se no poi ti bloccano e ti perdi le perle ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionisti bloccano Negazionisti inseguono un'ambulanza e bloccano i soccorsi: «Girate a vuoto, il Covid non... Il Mattino Negazionisti bloccano ambulanza: “Girate a vuoto, Covid non esiste”

Un gruppo di negazionisti a Torino ha inseguito e bloccato una ambulanza che stava per andare a soccorrere un malato.

Dl Ristori, da oggi fino al 15 gennaio è possibile inviare le domande: ecco come

A partire da oggi fino al 15 gennaio 2021 sarà possibile inviare le domande per ottenere i contributi del decreto Ristori e Ristori bis. Per chi aveva già presentato ...

Un gruppo di negazionisti a Torino ha inseguito e bloccato una ambulanza che stava per andare a soccorrere un malato.A partire da oggi fino al 15 gennaio 2021 sarà possibile inviare le domande per ottenere i contributi del decreto Ristori e Ristori bis. Per chi aveva già presentato ...