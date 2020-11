Nba: Schroder ai Lakers, Hayward può lasciare Boston (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - Dopo il Draft della scorsa notte è di nuovo il mercato NBA a tenere banco, in particolare con l'inizio della così detta 'free agency', cioè la possibilità di ingaggiare giocatori liberi sul ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - Dopo il Draft della scorsa notte è di nuovo il mercato NBA a tenere banco, in particolare con l'inizio della così detta 'free agency', cioè la possibilità di ingaggiare giocatori liberi sul ...

Nel frattempo i Lakers hanno messo sotto contratto il forte play tedesco Dennis Schroder ex compagno di Danilo Gallinari, proveniente da Oklahoma. Un rinforzo importante vista la partenza di Rajon Ron ...

La rivoluzione in casa OKC continua senza interruzioni. È partito il neo-arrivato Danny Green, giunto nell’Oklahoma in cambio di Schroder e subito scambiato con i Sixers per Al Horford; salutato Chris ...

