NBA: quale futuro per Danilo Gallinari? Atlanta Hawks favoriti per firmare l’italiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Danilo Gallinari è sicuramente un nome di spicco tra gli attuali free agent della NBA. Secondo Marc Stein del New York Times ci sono numerose squadre interessate al giocatore italiano, ma attualmente nella corsa al Gallo in netto vantaggio ci sono gli Atlanta Hawks. La squadra della Georgia è pronta a sacrificare una buona parte del suo monte ingaggi per inserire nel quintetto titolare un giocatore di assoluto affidamento come Gallinari, che andrebbe in questo modo ad alzare il livello di una squadra che punta a centrare i playoff nella prossima stagione. La stella degli Hawks è Trae Young, ma Danilo sarebbe l’elemento perfetto per completare un quintetto con anche altri componenti di rilievo come John Collins e Clint Capela. Sempre interessati all’ormai ex n°8 di OKC ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)è sicuramente un nome di spicco tra gli attuali free agent della NBA. Secondo Marc Stein del New York Times ci sono numerose squadre interessate al giocatore italiano, ma attualmente nella corsa al Gallo in netto vantaggio ci sono gli. La squadra della Georgia è pronta a sacrificare una buona parte del suo monte ingaggi per inserire nel quintetto titolare un giocatore di assoluto affidamento come, che andrebbe in questo modo ad alzare il livello di una squadra che punta a centrare i playoff nella prossima stagione. La stella degliè Trae Young, masarebbe l’elemento perfetto per completare un quintetto con anche altri componenti di rilievo come John Collins e Clint Capela. Sempre interessati all’ormai ex n°8 di OKC ...

gibbe_gibbe : A tutti quelli sul carro Nico Mannion (al quale auguro tutte le fortune del mondo), ricordo che Gentile è stato sce… - sportli26181512 : Infortunio Klay Thompson, le reazioni del mondo NBA: La notizia del nuovo infortunio di Klay Thompson, per il quale… - simonesandri : Niente primo round quindi per l’azzurro Nico Mannion il quale all’inizio di questo surreale 2020 era considerato un… - UgoBaroni : RT @Italbasket: ? La notte dei sogni ? Il Draft NBA 2020 avrà luogo questa notte a partire dalle 2:00. Un grandissimo in bocca al lupo a… - StorieASpicchi : RT @Loppe_V: Quella di stasera contro il @MaccabitlvBC è stata la sua ultima partita? Con quale franchigia potrebbe firmare il buon @facuc… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA quale Facundo Campazzo verso la NBA: quali squadre sono interessate a lui? NBAPassion.com NBA: quale futuro per Danilo Gallinari? Atlanta Hawks favoriti per firmare l’italiano

Danilo Gallinari è sicuramente un nome di spicco tra gli attuali free agent della NBA. Secondo Marc Stein del New York Times ci sono numerose squadre interessate al giocatore italiano, ma attualmente ...

Mannion-2, il ritorno in Nba ’Nico’ agli Warriors come papà

Il 19enne Niccolò scelto da Golden State: il padre Pace aprì la strada nel 1983. Dalla star Curry potrà imparare tutti i segreti: "E’ la squadra perfetta per me" ...

Danilo Gallinari è sicuramente un nome di spicco tra gli attuali free agent della NBA. Secondo Marc Stein del New York Times ci sono numerose squadre interessate al giocatore italiano, ma attualmente ...Il 19enne Niccolò scelto da Golden State: il padre Pace aprì la strada nel 1983. Dalla star Curry potrà imparare tutti i segreti: "E’ la squadra perfetta per me" ...