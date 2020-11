Navy SEAL potrebbero rimuovere Trump dalla Casa Bianca (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante un’intervista su Jimmy Kimmel Live, Barack Obama ha ironizzato sul fatto che qualora Trump non volesse lasciare la Casa Bianca i Navy SEAL potrebbero prelevarlo. Poi diventando serio ha affermato che il presidente eletto Joe Biden è l’uomo giusto per guidare il Paese in questo momento di crisi. Obama: i Navy SEAL potrebbero rimuovere Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante un’intervista su Jimmy Kimmel Live, Barack Obama ha ironizzato sul fatto che qualoranon volesse lasciare laprelevarlo. Poi diventando serio ha affermato che il presidente eletto Joe Biden è l’uomo giusto per guidare il Paese in questo momento di crisi. Obama: i

Navy SEAL potrebbero rimuovere Trump dalla Casa Bianca. Afferma scherzando Barack Obama durante un'intervista con Jimmy Kimmel.

USA Breaking news del 20 novembre 2020

Oggi, 20 novembre, ci giuningono nuove notizie dagli USA. Biden: "Trump è un irresponsabile"; Oltre 2000 morti covid in 24 ore.

Oggi, 20 novembre, ci giuningono nuove notizie dagli USA. Biden: "Trump è un irresponsabile"; Oltre 2000 morti covid in 24 ore.