Natale senza festeggiamenti ma ricco di Speranza: Pomezia e Torvaianica si illuminano di verde (Di venerdì 20 novembre 2020) Si illumineranno da stasera le vie di Pomezia e Torvaianica in occasione del Natale alle porte. Luminarie allestite lungo le strade principali che accompagneranno la Città verso un Natale particolare, senza eventi, concerti e spettacoli, ma con piazza Indipendenza e piazza Ungheria allestite e illuminate come da tradizione dai primi di dicembre fino al 6 gennaio. “Quest’anno abbiamo voluto allestire le luminarie in anticipo – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Un segno di incoraggiamento per le attività commerciali del territorio, duramente provate dalla crisi in corso, e un messaggio di Speranza per l’intera cittadinanza, colpita e turbata dal 2020 che sta per concludersi. Quello di quest’anno sarà appunto un Natale di Speranza, che vedrà le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Si illumineranno da stasera le vie diin occasione delalle porte. Luminarie allestite lungo le strade principali che accompagneranno la Città verso unparticolare,eventi, concerti e spettacoli, ma con piazza Indipendenza e piazza Ungheria allestite e illuminate come da tradizione dai primi di dicembre fino al 6 gennaio. “Quest’anno abbiamo voluto allestire le luminarie in anticipo – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – Un segno di incoraggiamento per le attività commerciali del territorio, duramente provate dalla crisi in corso, e un messaggio diper l’intera cittadinanza, colpita e turbata dal 2020 che sta per concludersi. Quello di quest’anno sarà appunto undi, che vedrà le ...

RobertoBurioni : Se ok EMA a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno.… - matteosalvinimi : Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? - Agenzia_Ansa : Petizione in Francia, 'Natale senza Amazon'. Firmano esponenti politici e associazioni 'per aiutare i negozi'. In I… - chiarga : RT @MediasetTgcom24: Covid, Coldiretti: Natale senza 13,5 milioni di alberi e stelle #Natale - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: NATALE SENZA CENONE? MEGLIO SENZA CONTE -