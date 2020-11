Napoli | Rrahmani positivo al Covid

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ilha annunciato tramite una nota ufficiale la positività al-19 del difensore Amir. L'ex calciatore del Verona va ad aggiungersi a Hysaj."In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al-19 di Amir. Il calciatore - spiega il- , mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".caption id="attachment 1053659" align="alignnone" width="3500"/caption ITA Sport Press.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il suo agente, Roberto Calenda: "Quando rientrera' Victor? Ancora non lo sappiamo: non posso rispondere a questa domanda. Posso dire che sta facendo ...Il difensore kosovaro è stato sottoposto a tampone al ritorno dalla Nazionale: già in isolamento, salterà il Milan ...