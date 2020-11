Napoli | Rrahmani positivo al Coronavirus | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo Hysaj altroin casa. Si tratta dell’ex difensore del Verona, adesso in isolamento. Ecco ildel club Dopo Hysaj altra positività del. Si tratta del difensore Amir. Ecco ildella società partenopea. «In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo ...