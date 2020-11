Napoli, quanti medici al capezzale della bella addormentata (Di venerdì 20 novembre 2020) La bella addormentata, canta nell’ultimo album Edoardo Bennato per la sua Bagnoli da quasi quarant’anni vittima di un sortilegio che le impedisce di fiorire come potrebbe e dovrebbe dopo la chiusura dell’Italsider e dei suoi svettanti altoforni. Ma, in attesa che una delle aree più belle al mondo per clima e natura sia raggiunta da un principe azzurro pronto a baciarla e riscattarla, è l’intera città ad essere caduta in catalessi. E le cronache di questi giorni ci raccontano di quanto doloroso sia il suo tardivo risveglio. A suonare la carica sono le elezioni per il sindaco in calendario a Napoli, come in altre importanti città d’Italia, nella prossima primavera. A sei mesi circa dalla scadenza naturale del termine e dopo due mandati, quasi dieci anni, concessi a Luigi De Magistris (non più candidabile) ci si accorge che la metropoli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) La, canta nell’ultimo album Edoardo Bennato per la sua Bagnoli da quasi quarant’anni vittima di un sortilegio che le impedisce di fiorire come potrebbe e dovrebbe dopo la chiusura dell’Italsider e dei suoi svettanti altoforni. Ma, in attesa che una delle aree più belle al mondo per clima e natura sia raggiunta da un principe azzurro pronto a baciarla e riscattarla, è l’intera città ad essere caduta in catalessi. E le cronache di questi giorni ci raccontano di quanto doloroso sia il suo tardivo risveglio. A suonare la carica sono le elezioni per il sindaco in calendario a, come in altre importanti città d’Italia, nella prossima primavera. A sei mesi circa dalla scadenza naturale del termine e dopo due mandati, quasi dieci anni, concessi a Luigi De Magistris (non più candidabile) ci si accorge che la metropoli ...

