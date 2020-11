Napoli | percepivano illegalmente il bonus spesa | sanzionate oltre 700 persone

zazoomblog : Napoli percepivano illegalmente il bonus spesa Covid: sanzionate 700 persone - #Napoli #percepivano #illegalmente -

Dai controlli delle Fiamme gialle è emerso che membri dello stesso nucleo familiare percepivano stipendi e pensioni, in alcuni casi l’indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza ma non lo ...Oltre 700 le persone smascherate e sanzionate dai finanzieri di Napoli: erano riusciti a ottenere l'assegno dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica tali da non aver nemmeno la po ...