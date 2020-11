Napoli, per Osimhen terapie e palestra: il Milan si allontana (Di venerdì 20 novembre 2020) Victor Osimhen con ogni probabilità non scenderà in campo nella gara contro il Milan a causa dell’infortunio alla spalla. Le ultime dal Napoli Il Napoli ha quasi perso le speranze verso la gara contro il Milan. Gli azzurri infatti non schiereranno Osimhen, alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana. Il centravanti, infatti, oggi si è sottoposto a terapie ed ha lavorato in palestra, non prendendo parte alla sessione di allenamento a Castelvolturno prima della gara con il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Victorcon ogni probabilità non scenderà in campo nella gara contro ila causa dell’infortunio alla spalla. Le ultime dalIlha quasi perso le speranze verso la gara contro il. Gli azzurri infatti non schiereranno, alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana. Il centravanti, infatti, oggi si è sottoposto aed ha lavorato in, non prendendo parte alla sessione di allenamento a Castelvolturno prima della gara con il. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Aspettando domenica, che ne dite di sfruculiare un po' la FIGC? Cara @FIGC, ci spieghi perchè 0-3 alla Reggiana per… - acmilan : ??? Saelemaekers ahead of #NapoliMilan: 'We want to win for the Coach' ??? 'Vogliamo vincere anche per il Mister'. L… - ZZiliani : Ricapitolando 1. La Reggiana ha avuto lo 0-3 a tavolino per non essere andata a Salerno pur in mancanza di divieti… - ContropiedeA : Il Napoli ricorda il successo di Reja in Nations League e il tecnico che portò il Napoli in Serie A ricorda i suoi… - CiuccioMagliaNa : RT @ZZiliani: Aspettando domenica, che ne dite di sfruculiare un po' la FIGC? Cara @FIGC, ci spieghi perchè 0-3 alla Reggiana per essere ri… -