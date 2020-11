Napoli-Milan: Insigne torna a indossare la maglia della città che non gli perdona niente (Di venerdì 20 novembre 2020) Osannato in Nazionale, il capitano azzurro è atteso in vista di Napoli-Milan alla sfida più difficile: convincere definitivamente una città che dice di amarlo, ma che non gli perdona niente. Napoli-Milan Una stella in nazionale, una stella nel Calcio Napoli pronta a tornare a brillare al San Paolo. E’ Lorenzo Insigne a prendersi i riflettori nei giorni di avvicinamento alla sfida contro il Milan, una inattesa sfida da scudetto a guardare la classifica. Insigne ha dato tutto in nazionale, brillando contro Polonia e Bosnia e formando il pass alla final four di Nations League, è la stella di questa generazione azzurra ed è ormai pronto a sostenerne la responsabilità. Ora ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020) Osannato in Nazionale, il capitano azzurro è atteso in vista dialla sfida più difficile: convincere definitivamente unache dice di amarlo, ma che non gliUna stella in nazionale, una stella nel Calciopronta are a brillare al San Paolo. E’ Lorenzoa prendersi i riflettori nei giorni di avvicinamento alla sfida contro il, una inattesa sfida da scudetto a guardare la classifica.ha dato tutto in nazionale, brillando contro Polonia e Bosnia e formando il pass alla final four di Nations League, è la stella di questa generazione azzurra ed è ormai pronto a sostenerne la responsabilità. Ora ...

