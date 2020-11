Napoli | maledizione Nazionali | anche Rrahmani positivo al Covid

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se non è unapoco ci manca: la sosta per lecontinua a portare brutte notizie al, che dopo Ospina, Hysaj e Osimhen perde, fermato dalla positività al ...

MauroDs87 : Su ' l'incomprensibile ' #Insigne sono iniziati, dopo l'indigesta ondata di complimenti, i tentativi di ridimension… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maledizione

Il Napoli Online

Nuovo caso di positività al Covid-19 per il Napoli. Napoli, il report dell'allenamento. Oggi il Napoli ha svolto seduta mattutina al Training Center. Dopo Hysaj, l'ex difensore del Verona è il secondo ...Napoli è da sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino magico alla scoperta di luoghi esoterici e palazzi incantati che non ...