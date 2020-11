Napoli, dopo Hysaj anche Rrahmani è positivo al Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) dopo l’impegno con la Nazionale kosovara, Amir Rrahmani è risultato positivo al Covid. Il giocatore non ha avuto contatti con il resto della squadra Aumentano i contagi da Covid-19 in casa Napoli e dopo la positività di Hysaj riscontrata nei giorni scorsi, a essere risultato positivo nell’ultimo giro di tamponi è un giocatore di ritorno dalla Nazionale: si tratta di Amir Rrahmani. Impegnato con la rappresentativa kosovara, l’ex difensore del Verona è risultato positivo al primo tampone effettuato a Napoli. “In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020)l’impegno con la Nazionale kosovara, Amirè risultatoal. Il giocatore non ha avuto contatti con il resto della squadra Aumentano i contagi da-19 in casala positività diriscontrata nei giorni scorsi, a essere risultatonell’ultimo giro di tamponi è un giocatore di ritorno dalla Nazionale: si tratta di Amir. Impegnato con la rappresentativa kosovara, l’ex difensore del Verona è risultatoal primo tampone effettuato a. “In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al-19 di Amir. Il ...

