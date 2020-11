Napoli, bonus spesa Covid a 700 persone tra familiari di camorristi e finti nullateneti (Di venerdì 20 novembre 2020) bonus spesa elargiti con colpevole leggerezza a Napoli e provincia con destinatari anche familiari di camorristi plurimilionari e finti indigenti. Questo è quanto emerge dalle ricerche condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo campano che in una maxi operazione di controllo ne ha scoperti oltre 700. Si tratta di un bando istituito dalla Protezione Civile L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 20 novembre 2020)elargiti con colpevole leggerezza ae provincia con destinatari anchediplurimilionari eindigenti. Questo è quanto emerge dalle ricerche condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo campano che in una maxi operazione di controllo ne ha scoperti oltre 700. Si tratta di un bando istituito dalla Protezione Civile L'articolo

