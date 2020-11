Napoli, 118 allo stremo: “Sanitari infettati e telefonate solo per chiedere informazioni” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Personale del 118 allo stremo tra sanitari positivi e altri che non riescono a gestire l’enorme flusso di telefonate che arrivano quotidianamente. telefonate che, come emerso nel vertice di stamattina in Prefettura tra il prefetto Valentine e il Direttore della Centrale Operativa Territoriale del 118 di Napoli Giuseppe Galano, sempre più spesso non sono finalizzate a richieste di soccorso bensì ad acquisire informazioni, circostanza che determina l’intasamento dei centralini. Nell’occasione, si è proceduto ad approfondire – nel contesto della tutela generale della sicurezza pubblica e dei livelli essenziali delle prestazioni – il tema del funzionamento del sistema del 118 e del connesso servizio delle autoambulanze, nell’attuale situazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Personale del 118tra sanitari positivi e altri che non riescono a gestire l’enorme flusso diche arrivano quotidianamente.che, come emerso nel vertice di stamattina in Prefettura tra il prefetto Valentine e il Direttore della Centrale Operativa Territoriale del 118 diGiuseppe Galano, sempre più spesso non sono finalizzate a richieste di soccorso bensì ad acquisire informazioni, circostanza che determina l’intasamento dei centralini. Nell’occasione, si è proceduto ad approfondire – nel contesto della tutela generale della sicurezza pubblica e dei livelli essenziali delle prestazioni – il tema del funzionamento del sistema del 118 e del connesso servizio delle autoambulanze, nell’attuale situazione ...

fattidinapoli : Napoli: Prefetto incontra Direttore del 118 - - americo_mancini : #OnAir #SportelloItalia @Radio1Rai @DiversamentAlta Paola Nania: #tasse #rottamazione Mauro Postal @CndcecConsiglio… - MalangoneMario : RT @serebellardinel: In #CAMPANIA col 118 al collasso, arrivano ambulanze abusive! A #Napoli sospetto #Covid,ambulanza illegale chiede 500€… - M5SGiorgio : RT @serebellardinel: In #CAMPANIA col 118 al collasso, arrivano ambulanze abusive! A #Napoli sospetto #Covid,ambulanza illegale chiede 500€… - Caffe_Graziella : RT @serebellardinel: In #CAMPANIA col 118 al collasso, arrivano ambulanze abusive! A #Napoli sospetto #Covid,ambulanza illegale chiede 500€… -