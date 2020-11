Muore carbonizzato mentre va a lavoro, dolore Salvatore: “Mi hai spezzato il cuore” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalnuovo di Napoli (Na) – “Visto che il signore chiama a se sempre i più bravi e i più buoni, almeno dai la forza alle famiglie perché ragazzi come Salvatore oggi non se ne trovano più facilmente“. Parole di dolore quelle di un coppia di amici di Salvatore Romano, il 29enne di Casalnuovo (Napoli) deceduto poco dopo l’alba di questa mattina in seguito a un drammatico incidente stradale. Salvatore era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un camion che trasportava ortaggi. E’ nato un incendio e il giovane è rimasto bloccato all’interno della sua vettura lungo la Circumvallazione esterna di Napoli all’altezza del comune di Volla. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco. Saranno ora le indagini dei carabinieri a far ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalnuovo di Napoli (Na) – “Visto che il signore chiama a se sempre i più bravi e i più buoni, almeno dai la forza alle famiglie perché ragazzi comeoggi non se ne trovano più facilmente“. Parole diquelle di un coppia di amici diRomano, il 29enne di Casalnuovo (Napoli) deceduto poco dopo l’alba di questa mattina in seguito a un drammatico incidente stradale.era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un camion che trasportava ortaggi. E’ nato un incendio e il giovane è rimasto bloccato all’interno della sua vettura lungo la Circumvallazione esterna di Napoli all’altezza del comune di Volla. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco. Saranno ora le indagini dei carabinieri a far ...

