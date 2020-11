Multato per essersi allontanato da casa: ma quale casa? E’ un senzatetto! (Di venerdì 20 novembre 2020) Multato per avere abbandonato il proprio domicilio in orario lockdown. Peccato però che lui una casa non ce l’abbia. Ha lasciato una casa che non ha, e per questo motivo è stato sanzionato con una multa di 280 euro. Soldi che naturalmente non ha, essendo un senzatetto. Viene da chiedersi: dove gli spediranno il bollettino della multa quando vedranno che non è ancora stata pagata? E, soprattutto, che indirizzo hanno indicato sulla sanzione? Pasquale, 63 anni, è stato oggetto di una beffa che sa di presa in giro. Multato dalla polizia di Como per aver violato le restrizioni delle misure anti-covid. Gli agenti lo hanno visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico, dove l’uomo si era accampato come faceva sempre visto che la strada ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)per avere abbandonato il proprio domicilio in orario lockdown. Peccato però che lui unanon ce l’abbia. Ha lasciato unache non ha, e per questo motivo è stato sanzionato con una multa di 280 euro. Soldi che naturalmente non ha, essendo un senzatetto. Viene da chiedersi: dove gli spediranno il bollettino della multa quando vedranno che non è ancora stata pagata? E, soprattutto, che indirizzo hanno indicato sulla sanzione? Pas, 63 anni, è stato oggetto di una beffa che sa di presa in giro.dalla polizia di Como per aver violato le restrizioni delle misure anti-covid. Gli agenti lo hanno visto sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro storico, dove l’uomo si era accampato come faceva sempre visto che la strada ...

