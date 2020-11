Muhammad Ali, lanciata raccolta fondi per riaprire la casa-museo (Di venerdì 20 novembre 2020) LOUISVILLE - È stata lanciata una raccolta fondi per riaprire il museo nella casa natale di Muhammad Ali a Louisville, in Kentucky. Secondo la tv americana WDRB-TV, il Muhammad Ali Childhood Home ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) LOUISVILLE - È stataunaperilnellanatale diAli a Louisville, in Kentucky. Secondo la tv americana WDRB-TV, ilAli Childhood Home ...

Servono 5,8 milioni di dollari per costruire un centro di accoglienza e apportare miglioramenti alla struttura ...

L'amicizia tra Muhammad Ali e Malcolm X al centro di una nuova miniserie sviluppata da Charles Murray

Il progetto, intitolato provvisoriamente Blood Brothers, è tratto da un libro degli storici Johnny Smith e Randy Roberts. La casa di produzione A+E Studios sta sviluppando Blood Brothers (questo il ...

