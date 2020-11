Mourinho | “Rinnovo Guardiola? Di certo nessuno gli ha puntato una pistola alla testa”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della conferenza stampa odierna, Josèsi è complimentato con il grande rivale di sempre, Pep, per il rinnovo con il Manchester City. Queste le parole di: “Mi complimento con Pep. Va anche detto che perògli haunatesta per farlo firmare. Se lo fa è perché è felice di farlo. Lui sa cosa avrà davanti a sé per il futuro. Ha una motivazione. Se continua è perché è felice di farlo, quindi sono felice per lui”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.