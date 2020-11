MotoGP | risultati FP1 GP Portogallo 2020 | Oliveira è il più rapido a Portimao | super Savadori 4° Lontani Morbidelli e Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) La prima sessione di prove libere del Gran Premio delè andata in archivio per lacon il miglior tempo di Miguel, capace di scavalcare proprio in extremis Maverick Vinales per appena 40 millesimi sulla bandiera a scacchi. Il padrone di casa portoghese della KTM Tech 3 ha fermato il cronometro in 1’40?122, dimostrandosi a proprio agio sul circuito die candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del fine settimana anche alla luce di un ritmo subito molto solido. Il turno mattutino è durato ben 70 minuti complessivi per la(rispetto ai consueti 45), in modo da permettere a team e piloti una migliore comprensione del selettivo ed inedito tracciato lusitano. Vinales ha tenuto alta la bandiera della Yamaha con un notevole secondo ...