MotoGP Portogallo, Valentino Rossi: “Non abbiamo trovato il passo giusto” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Questa pista è fantastica, è diversa dagli altri tracciati. E’ difficile perché si va molto forte, ma è bella e divertente da guidare. Oggi abbiamo provato diverse cose, ma alla fine non abbiamo trovato il passo giusto. Ero un po’ più veloce con la moto che ho usato prima della caduta”. Lo ha detto Valentino Rossi dopo le prove libere del venerdì in MotoGP per il Gran Premio di Portogallo. Sulla caduta senza conseguenze nelle FP2: “Sfortunatamente, ho perso l’anteriore alla curva 4 – spiega ai canali ufficiali Yamaha dopo il ventunesimo posto – Sono caduto, ma sto bene. Non avevo la stessa sensazione con la seconda moto, non ero abbastanza veloce. abbiamo provato a migliorare l’aderenza al posteriore, ma ho perso velocità in entrata ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Questa pista è fantastica, è diversa dagli altri tracciati. E’ difficile perché si va molto forte, ma è bella e divertente da guidare. Oggiprovato diverse cose, ma alla fine nonilgiusto. Ero un po’ più veloce con la moto che ho usato prima della caduta”. Lo ha dettodopo le prove libere del venerdì inper il Gran Premio di. Sulla caduta senza conseguenze nelle FP2: “Sfortunatamente, ho perso l’anteriore alla curva 4 – spiega ai canali ufficiali Yamaha dopo il ventunesimo posto – Sono caduto, ma sto bene. Non avevo la stessa sensazione con la seconda moto, non ero abbastanza veloce.provato a migliorare l’aderenza al posteriore, ma ho perso velocità in entrata ...

E' stata una giornata tutt'altro che esaltante per Valentino Rossi che, nella prima di Portimao dal doppio volto per Yamaha, non è riuscito ancora una volta a incidere nel corso delle libere. Un delud ...

15.27 Valentino Rossi migliora progressivamente e passa in quindicesima piazza a 1?1 dal tempo di Oliveira.

