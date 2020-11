MotoGP, ennesima caduta per Valentino Rossi. Anno stregato, il cambio di squadra potrebbe giovare (Di venerdì 20 novembre 2020) Valentino Rossi ha iniziato malissimo il weekend dedicato al GP del Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore non è mai riuscito a trovare il feeling col tracciato, ha faticato terribilmente a comprendere questo nuovo tracciato e i risultati delle prove libere del venerdì sono stati estremamente deludenti: 19mo posto nella FP1 a 1.824 dal portoghese Miguel Oliveira, 21mo posto nella sessione pomeridiana a 1.862 dal francese Johann Zarco. Il centauro di Tavullia ha sofferto tremendamente in sella alla sua Yamaha e ha pagato dazio da tutti i compagni di squadra, a dimostrazione delle grosse criticità personali riscontrate nel corso dei 140 minuti. Servirà comprendere al più presto la pista dell’Algarve, ma per il momento tutto lascia presagire a una fine ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)ha iniziato malissimo il weekend dedicato al GP del Portogallo 2020, ultima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore non è mai riuscito a trovare il feeling col tracciato, ha faticato terribilmente a comprendere questo nuovo tracciato e i risultati delle prove libere del venerdì sono stati estremamente deludenti: 19mo posto nella FP1 a 1.824 dal portoghese Miguel Oliveira, 21mo posto nella sessione pomeridiana a 1.862 dal francese Johann Zarco. Il centauro di Tavullia ha sofferto tremendamente in sella alla sua Yamaha e ha pagato dazio da tutti i compagni di, a dimostrazione delle grosse criticità personali riscontrate nel corso dei 140 minuti. Servirà comprendere al più presto la pista dell’Algarve, ma per il momento tutto lascia presagire a una fine ...

Pedrosa lo aveva detto a febbraio: “Suzuki vincerà il mondiale anche se ancora non lo sa”

Secondo quanto riportato da The Race, podcast dedicato alla MotoGP, Dani Pedrosa aveva ampiamente previsto la vittoria di Suzuki in MotoGP già dai test di Sepang. Sarebbe l’ennesima conferma del talen ...

