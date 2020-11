Moto: Portimao; Espargaro, domani con Aprilia punto in alto (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - L'ottovolante di Portimao si è rivelato terreno di caccia ideale per Aprilia, grazie a un velocissimo Espargarò e a un Savadori in evidente crescita. Se nella prima sessione mattutina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - L'ottovolante disi è rivelato terreno di caccia ideale per, grazie a un velocissimo Espargarò e a un Savadori in evidente crescita. Se nella prima sessione mattutina ...

infoitsport : MotoGP, Andrea Dovizioso: 'Portimao pista complicata, sto combattendo con la moto'. VIDEO - FormulaPassion : #MotoGP | Nessuna pressione in Portogallo per lo spagnolo #PortugueseGP - FormulaPassion : #MotoGP | Un leggero spiraglio di luce per #Dovizioso #PortugueseGP - sportli26181512 : MotoGP, Mir: 'Portimao pista con tanti punti in cui non vedi'. VIDEO: Soddisfatto Joan Mir, in pista per la prima v… - motosprint : #MotoGP, #Quartararo: “Portimao è il tracciato più difficile su cui abbia corso” #PortugueseGP -