Motherland | Fort Salem | le streghe al potere negli Usa difendono il paese con la magia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se The Handmaid’s Tale ci ha mostrato un mondo e in particolare gli Stati Uniti in cui le donne erano asservite in una società maschilista e misogina, la nuova distopia raccontata in una serie tv invece immagina l’esatto opposto, una realtà dove le– e quindi quanto c’è di magico e femminile insieme in una donna – non sono discriminate anzi sono prestigiosamente in campo nella difesa degli Stati Uniti. Arriva il 20 novembre in streaming su Amazon Prime Video la sua nuova serie,. Ideata da Eliot Laurence (Claws) si sviluppa in 10 episodi di un’ora. La serie, che non è il solito show dedicato ai più giovani ed è stato capace di imboccare nuovi sentieri narrativi ottenendoStati Uniti un inaspettato successo, si è già guadagnata il rinnovo per una seconda stagione ...