Morto per Covid il patriarca serbo: aveva partecipato al "funerale-focolaio" di un vescovo (Di venerdì 20 novembre 2020) È Morto per le conseguenze del Covid a Belgrado il 90enne patriarca serbo ortodosso Irinej: aveva partecipato ai recenti funerali (senza distanziamento sociale) del capo della Chiesa ortodossa serba in Montenegro, anch’egli deceduto a fine ottobre a seguito del contagio da coronavirus e precedentemente definito “Covid-scettico” per alcune sue dichiarazioni. Il patriarca serbo è deceduto stamane in un ospedale della capitale serba, dove era ricoverato da due settimane: la notizia è stata diffusa dalla Chiesa ortodossa. Il patriarca Irinej era risultato positivo al coronavirus pochi giorni dopo il suo ritorno dal Montenegro dove a inizio novembre, affiancato dal presidente serbo Aleksandar Vucic, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Èper le conseguenze dela Belgrado il 90enneortodosso Irinej:ai recenti funerali (senza distanziamento sociale) del capo della Chiesa ortodossa serba in Montenegro, anch’egli deceduto a fine ottobre a seguito del contagio da coronavirus e precedentemente definito “-scettico” per alcune sue dichiarazioni. Ilè deceduto stamane in un ospedale della capitale serba, dove era ricoverato da due settimane: la notizia è stata diffusa dalla Chiesa ortodossa. IlIrinej era risultato positivo al coronavirus pochi giorni dopo il suo ritorno dal Montenegro dove a inizio novembre, affiancato dal presidenteAleksandar Vucic, ...

